Erdoğan telekonferans yöntemiyle Venezuela'yla anlaştı

Gelecek hafta Venezuela'da yapılacak seçimlerde Maduro'dan başarısını tekrarlamasını beklediğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İlişkilerin ekonomiden ticarete, tarımdan madenciliğe, enerjiden kültür ve eğitime pek çok alanda gelişiyor olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Venezuela ile 2016 yılında 83 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin 2017 yılında 154 milyon dolara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 2018'in ilk 3 ayında ise ticaret hacmimizin yarım milyar doları geçmesinden büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu rakam yıl sonuna kadar 2 milyar doları bulacaktır. Şu anda dışişleri ve ekonomi bakanlarım yanımda. Buradan birlikte sizleri selamlıyoruz." dedi.

Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ikili ticaretin artırılması bakımından önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu anlaşmanın en kısa sürede kapsamının daha da geliştirilerek serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini hedefliyoruz. Venezuela ile madencilik, savunma sanayi, sivil havacılık alanlarında iş birliğine ilgi duyuyoruz. Aslında her iki ülkede de bu irade mevcuttur." şeklinde konuştu.

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İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALAR ATILDI

Türkiye ile Venezuela arasındaki yüksek düzeydeki ilişkilerin sürekli devam etmesini dileyen Maduro, THY'nin, Caracas-İstanbul seferlerinin ikili ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destek için teşekkür eden Maduro, "THY ile olan ilişlerimiz şu anda iyi ama daha iyi olabilir, buna çalışmamız, bunu daha faal duruma getirmemiz lazım." dedi. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Bu sırada Maduro, "Ekonomi Bakanımız ilk imzayı atıyor. O kadar çok Türkiye'ye gidiyor ki Türk olmuş gibi" esprisi yaptı. Erdoğan da anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.