Erdoğan-Trump görüşmesi, Nevşin Mengü'yü rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüştü.

NEVŞİN MENGÜ GÖRÜŞMEDEN RAHATSIZ OLDU

CNN Türk ekranlarında Trump - Erdoğan görüşmesi yorumlanırken, muhalif kimliğiyle tanınan Nevşin Mengü, görüşmenin kısa sürüşünü "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti." diye küçümsedi.

İKİ LİDER UZUN GÖRÜŞMEYE GEÇTİ

Oysa ki iki lider, 23 dakika görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı, ardından da asıl meselelerin yüzyüze görüşüleceği uzun bir yemeğe oturdu.

Nevşin Mengü: Girdisi çıktısı 23 dakika VİDEO