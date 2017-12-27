Erdoğan, Tunus'ta Şehitler Anıtı

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Gökyüzünde beliren üç güneş

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Şırnak’ta 10 bin aile kömür yardımı yapılıyor

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Erdoğan: Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Gökova Körfezi’nde deniz suyunun çekilmesinin deprem ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

Son günlerde giderek artan aşı tartışmasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık "Türkiye'de aşı sayesinde kızamık vakası 2001'de 30 bin iken 9'a indi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan, Türkiye'ye hareket etmeden önce, 2011'de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Suudi Arabistan'da temaslarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Veliaht Prens'in Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 696 sayılı KHK'yla Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ailelerinin sağlık masrafları milletvekillerinde olduğu gibi bütçeden karşılanacak.

1 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

2 İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarına İTÜ'den yanıt geldi.

3 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

4 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

5 Başbakan Suudi Arabistan'da Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

6 Aziz Yıldırım Sudan'da anlaşma imzaladı Türkiye ve Sudan iş adamları arasında yapılan anlaşmaya Türk tarafından Aziz Yıldırım imzayı attı.