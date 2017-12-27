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Erdoğan, Tunus'ta Şehitler Anıtı"na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan, Türkiye'ye hareket etmeden önce, 2011'de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

AA | 27.12.2017 - 20:56..
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Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı, ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN'IN TUNUS TEMASLARI

Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Nişanı" takdim edildi, Erdoğan onuruna da resmi yemek verildi.

Erdoğan, Tunus'ta Şehitler Anıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta şehitler anıtını ziyaret etti VİDEO

ŞEHİTLER ANITI'NDA FATİHA OKUDU

Erdoğan, Tunus'tan, Türkiye'ye hareket etmeden önce, 2011'de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan "Şehitler Anıtı"na geldi.

Erdoğan, Tunus'ta Şehitler Anıtı

İki ülkenin milli marşlarının okunması sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi okudu, ardından şehitlerin anısına üç el saygı atışı yapıldı.

Erdoğan, Tunus'ta Şehitler Anıtı

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