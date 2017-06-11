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Erdoğan: Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kızılay Bağışçılar Ödül Töreni ve iftar programına katıldı.

11.06.2017 - 23:37
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Erdoğan: Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımlarına değinen Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılayın çok büyük rolü vardır. Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir​" diye konuştu.

Erdoğan: Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüz dünyasında her iş gibi yardım toplama ve bunları yerine ulaştırma faaliyetleri amatör bir ruhla, bir inançla bir profesyonellik gerektiriyor. Aksi takdirde milletimizin büyük bir şevkle kendi nafakasından kısarak yaptığı yardımların heba olması veya yanlış ellere geçmesi kaçınılmaz hale geliyor.

"GEÇMİŞTE KOMŞU ÜLKEYE GİDEN KAMYONUN YOLLARDA YAĞMALANDIĞINI BİLİYORUM"

Geçmişte komşu ülkelerimizden birine, büyük şehirlerimizdeki belediyelerimizden birinin kendi imkanlarıyla gönderdiği yedi kamyon yardım malzemesinden tek bir paketin dahi yerine ulaşamadan yolarda yağmalandığını biliyorum" dedi.

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