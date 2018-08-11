Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan afetin ardından incelemelerde bulundu, incelemelerin ardından açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

YASTIĞINIZIN ALTINDAKİ DOLARLARI ÇIKARIN"

"Diyorum ki, yastığınızın altında dolarlar varsa, bunları çıkarın. Altınlar varsa çıkarın. Olanlara söylüyorum. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim ve bunlara en önemli İstiklal Savaşı'nı bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar.

Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları çıkarın çağrısı VİDEO

"TEHDİTLE BU MİLLETİ YOLA GETİREMEZSİNİZ"

Yahu tehdit dile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Bir daha söylüyorum; Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var.

Biz hukuk dilinden anlarız, biz haktan anlarız. Hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. Kardeşlerim, inşallah bizler hak neyse, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar ve şu anda şunu vermeyeceğiz, bunu vermeyeceğiz. Ya senin olsun verme. Bizde olanlar bize yeter.

Şimdi bazıları çekiniyor, halimiz ne olacak. Ya biz neleri gördük.

"IMF'YE BORCUMUZU SIFIRLAMADIK MI?"

Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz yok muydu, 2013'te biz bunu sıfırlamadık mı? MB'de dolar rezervini 126 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? Demek ki yine düştüğümüz yerden kalkarız. Dün kalktık bugün de kalkarız, yarın da kalkacağız. Yeter ki benim milletim ayakta dursun.

Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka hiçbir yerde asla eğilmedik.





"SİZ NATO'DAKİ ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ"

Konuyla ilgili olarak buradaki bir rahiple ilgili kalkıp da Türkiye'ye tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben buradan Amerika'dakilere sesleniyorum, yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.

Bu ülkenin 81 milyon insanı var. 81 milyon insanın konumu hiçbir şeyle değişilmez. Şu ana kadar duruşumuz neyse bundan sonra da o olacaktır."