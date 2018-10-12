1 Bursa’da 6 katlı bina, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı Nilüfer ilçesine bağlı Görükle yerleşkesinde 6 katlı bir binanın giriş katındaki bloklar çatladığı için tüm bina tahliye edildi.

2 Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir Hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde yapılması için çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliğidir" dedi.

3 PKK destekçisi militan cezaevine atıldı Sosyal medyada açtığı hesapla terörü destekleyen ve şehitlere hakaret eden R.T tutuklandı.

4 Çavuşoğlu Irak'ta Sadr ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri ve son genel seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr ile bir araya geldi.

5 Aksaray'daki trafik kazasında 4 polis yaralandı Aksaray'da polislerin bulunduğu otomobil traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

6 Afrika en genç milyarderi Dewji kaçırıldı Kıtanın en genç milyarderi olarak bilinen iş adamı Muhammed Dewji, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı.