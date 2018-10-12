Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
"VATANDAŞ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETEN BİR SİSTEM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması için devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Vatandaşın taleplerinin anında inceleneceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kamu hizmetlerinde sorun çözen, çözüm üreten, vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliğidir" şeklinde konuştu.