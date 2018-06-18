Erdoğan ve AK Parti'nin zümrüdüanka temalı reklamı

24 Haziran 2018'de yapılacak ve Türkiye'nin 100. yılına giden yolda büyük önem arz eden cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni reklamı yayınladı.

ZÜMRÜDÜANKA TEMASINI İŞLİYOR

Tarihi öğelerin ve karakterlerin yer aldığı reklam filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarının yaptığı; Marmaray, İstanbul 3. Havalimanı, İHA, Göktürk, TANAP, Avrasya Tüneli, Artvin Deriner Barajı, Ovit Tüneli gibi mega projeler de yer aldı.

Filmin dikkat çeken öğesi ise; küllerinden doğmasıyla bilinen zümrüdüanka kuşu oldu.

AK Parti Reklam Filmi: Zümrüdüanka VİDEO