taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7293
EURO
5,4935
ALTIN
194,45
PETR
74,6100

Erdoğan ve AK Parti'nin zümrüdüanka temalı reklamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği Zümrüdüanka Türkiye için kanatlansın reklamı bu akşam yayınlandı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 21:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan ve AK Parti'nin zümrüdüanka temalı reklamı

24 Haziran 2018'de yapılacak ve Türkiye'nin 100. yılına giden yolda büyük önem arz eden cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni reklamı yayınladı.

ZÜMRÜDÜANKA TEMASINI İŞLİYOR

Tarihi öğelerin ve karakterlerin yer aldığı reklam filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarının yaptığı; Marmaray, İstanbul 3. Havalimanı, İHA, Göktürk, TANAP, Avrasya Tüneli, Artvin Deriner Barajı, Ovit Tüneli gibi mega projeler de yer aldı.

Filmin dikkat çeken öğesi ise; küllerinden doğmasıyla bilinen zümrüdüanka kuşu oldu.

AK Parti Reklam Filmi: Zümrüdüanka VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

398
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

339
Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

99
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

164
Türk askeri Münbiç'e girdi

Türk askeri Münbiç'e girdi

270
Saadet Partisi'nde 24 kişi istifa etti

Saadet Partisi'nde 24 kişi istifa etti

192
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM