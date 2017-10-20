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Erdoğan ve Aliyev'in neşeli sohbeti görüntülendi

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesinde bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet etti.

20.10.2017 - 14:15
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Erdoğan ve Aliyev'in neşeli sohbeti görüntülendi

İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında D-8 ve İslam Kalkınma Bankası arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde neşeli anlar yaşandı.

Erdoğan ve Aliyev'in neşeli sohbeti görüntülendi

ALİYEV VE ERDOĞAN'IN SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sohbet ederken güldüğü anlar kameralara yansıdı.

Erdoğan ve Aliyev'in neşeli sohbeti görüntülendi

Bu arada törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Jusuf Kalla, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza hazır bulundu.

Erdoğan ve Aliyev'in neşeli sohbeti görüntülendi

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