Erdoğan ve Maduro'nun ortak basın toplantısı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kabul etti.

İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

"YENİ BİR GÜCÜN DOĞDUĞUNU BİLİYORUZ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyada yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını belirterek, "O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz." dedi.

"DOSTLUK KOLLARIMIZI SİZE UZATIYORUZ"

Maduro ayrıca, "Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli. O yüzden Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Daha da yaklaşalım, birbirimizi daha iyi tanıyalım, saygı duyalım ve bu yeni dünya için temelleri atmaya başlayalım diye dostluk kollarımızı size uzatıyoruz."

Liderlerin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

Recep Tayyip Erdoğan;

"VENEZUELA'DA TÜRK CAMİSİ YAPACAĞIZ"

Önemli ticari anlaşmalara imza attık. THY, Venezuela halkını yalnız bırakmadı. THY uçuşlarının daha etkin hale getirilmesi için değerli dostumdan taleplerimiz oldu. Nisan ayında bir heyet Venezuela'yı ziyaret etmiş ve iş forumu yapmıştı. Karakas'ta Yunus Emre kültür merkezi kurulması ile ilgili anlaşma yaptık. Eski Dışişleri Bakanı Rodriguez, Karakas'ta bize bir camii inşa edilmesi hakkında talepte bulunmuştu. Gerekli şartlar oluştuğunda ülkemizin mimarisini sergileyeceğiz. Değerli dostum Maduro da yardım edeceğini belirtti.

"DIŞ MÜDAHALELERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Venezuela çok değer verdiğimiz bir ortak. Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde ilerletmek istiyoruz. Halkın iradesinin üzerinde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahaleleri doğru bulmuyoruz. Türkiye bu süreçte gereken desteği vermeye hazırdır. Venezuela halkının içerisinde bulunduğu süreci atlatmasını umuyorum.

Erdoğan ve Maduro'nun ortak basın toplantısı VİDEO

Nicolas Maduro;

"SON DÖNEMDE İLİŞKİLERDE BİRAZ GERİ KALMIŞTIK"

"Ankara Üniversitesi'ne yaptığım ziyarette Latin Amerika konusunda bilgi sahibi kişilerle görüştük. Önemli kişilerle görüştük. Bunların dışında ekiplerimizin gerçekleştirdiği görüşmeler çok güzel oldu. Güzel bir işbirliği haritası oluştu. İlişkilerimizi çeşitlendirmek ve geliştirmek için çalıştık. Yeni bir dönem oluşturulacak. 24 Aralık'ta diplomatik ilişkilerimizin 60. yılını kutlayacağız. Son dönemde biraz geri kalmıştık.

"TURİZM ANLAŞMALARIMIZ 2010-19 YILLARINI KAPSAYACAK"

Bugün imzalanan 5 anlaşma yeni vizyonumuzun göstergesi. Havacılık anlaşması sonucunda gereken desteği, özellikle Karakas - İstanbul hattı için vereceğiz ve güçlendirilmesi üzerine çalışacağız. Turizm alanında da 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirilecek program, turizm yatırımlarını kapsayacak.Tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye ile önemli bir anlaşma yaptık. Türkiye'nin bu alanlarda gelişmiş olduğunu biliyoruz. Beşinci anlaşmamız olan güvenlik işbirliği anlaşması da ülkelerimizi korumak için yaptığımız bir anlaşma olacak.

"DÜNYADA HER DİL, HER DİN YER BULACAK"

Biz Türkiye - Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı bir dünyaya inanıyoruz. Biz bu dünyanın gelişmeye başladığını görüyoruz. Biz dünyanın yeni dönemini çiziyoruz. Çok kutuplu, çok merkezli ve herkesin yer bulabileceği dünyada, her dil her din yer bulacak. Bazılarının Medeniyetler İttifakı" dedikleri şey bizim için çok önemli. Bu çok kutuplu dünyaya katkıda bulunacağız. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu toplantılar tamamen başarıya imza attı.