Erdoğan- Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırımı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

REFEERANDUM SONRASI İLK RESMİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme oldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyordu.

Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağının konuşulacağı ve özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleneceği öğrenildi.