taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.039
USD
3,6502
EURO
3,9172
ALTIN
150,15
PETR
53,0000

Erdoğan- Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, referandum sonrası ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.

20.04.2017 - 20:17
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırımı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

REFEERANDUM SONRASI İLK RESMİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme oldu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.

Erdoğan- Yıldırım görüşmesi

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyordu.

Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağının konuşulacağı ve özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleneceği öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

60
Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

695
Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

Nesrin Cavadzade sosyal medyaya geri döndü

263
Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

160
Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

100
TSK: Şırnak'ta 26 terörist öldürüldü

TSK: Şırnak'ta 26 terörist öldürüldü

219
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

349
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM