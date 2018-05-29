Erdoğan: Zulüm 1453'te başladı diyenler vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda yaptığı açıklamalardan önemli ayrıntılar:

"BİZANS ASKERİ KOSTÜMÜYLE POLİSİMİZİN KARŞISINA ÇIKTILAR"

"İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir."

Erdoğan: Zulüm 1453'te başladı diyenleri unutmadık

"FATİH'İN MİRASINA SAHİP ÇIKMAYAN BİR PARTİ.."

"Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır."

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA DA İHANET EDİYORLAR"

"Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar."

"İSTANBUL'UN FETHİNİ HALA HAZMEDEMİYORLAR"

"Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir."

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DE GÖZ DİKTİLER"

"Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük."

"CENTRAL PARK'IN 3 KATI BİR MİLLET BAHÇESİ"

"Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak."