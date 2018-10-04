Erdoğan'dan AB için referandum sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

"BİZİMLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK ÜLKELER AB'YE ÜYE YAPILDI"

Başkan Erdoğan, 'AB'de sona yaklaşılıyor mu' soru üzerine, "AB'de sona yaklaşıldığının işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da istikametimizi çizsek diye düşünüyorum.

Böyle zulüm olmaz. Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı.

"BU MİLLET BAĞIMSIZLIĞINI HİÇBİR ZAMAN HİÇ KİMSEYE KAPTIRMAMIŞTIR"

AB'ye alacaksanız alın, Almayacaksınız söyleyin, siz yolunuza gidin, biz de yolumuza devam edelim. Bu mantıkla giderse AB konusunda bize düşen de 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.

Bu millet aç kalmıştır, susuz kalmıştır, ama bağımsızlığını hiçbir zaman hiç kimseye kaptırmamıştır." açıklamasında bulundu.