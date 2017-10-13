taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.661
USD
3,6523
EURO
4,3218
ALTIN
152,16
PETR
57,0500

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye sürekli bahane üreten AB'ye, bu işe bir son verilmesi gerektiğini belirtti.

13.10.2017 - 11:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"MİNDERDEN BİZ DEĞİL SİZ KAÇACAKSINIZ"

Erdoğan konuşmasına Avrupa Birliği'ne, "Türkiye'yi batı ve dünyadan tecrit için ellerinden geleni yapanlar beyhude uğraşıyorlar. AB serbest dolaşım hakkı vermedi de ne oldu? Dünya başımıza mı yıkıldı? Hala oyalıyorlar. Bu minderden biz değil siz kaçacaksınız. Eğer dürüstseniz yapın açıklamanızı. Açıklamayı yapın bitirelim işi. Bizim size ihtiyacımız yok. Karşılıklı bir ihtiyaç formülü var." sözleriyle tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanlarına sesleniyor
CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanları toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor..
TSK ilk etapta İdlib'de 4 noktaya yerleşti
İdlib'de intikal operasyonu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerleştiği noktalar belli oldu.
Metin Topuz'un ailesi ve avukatıyla görüşme izni var
Metin Topuz'un ailesi ve avukatı ile görüşme imkanının sağlandığı ve bu hususun tutanağa geçirildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

171
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

113
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

29
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

119
Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

40
Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM