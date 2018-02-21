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Erdoğan'dan Alaeddin Yavaşça'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi olduktan sonra evinde istirahat eden eden bestekar, devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA | 21.02.2018 - 20:38..
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cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Yavaşça'yı Maçka'daki evinde ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Erdoğan ve Yılmaz, "geçmiş olsun" dileklerini ilettikleri sanatçı ve eşi Ayten Yavaşça ile bir süre görüştü. Burada, Bilal Erdoğan, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Alaeddin Yavaşça ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yavaşça'nın büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Yılmaz, ayrıca Türk kültürüne ve müziğine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI'NA ÖZEL ÇALIŞMA İÇERİSİNDE

Coşkun Yılmaz, görüşmede, Yavaşça'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir çalışma hazırladığı bilgisini verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki tedavi sürecinde de Yavaşça'yı telefonla aradığını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, en yakın zamanda kendisini evinde de ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın bu yakın alakası Yavaşça'yı duygulandırdı. Alaeddin Bey, Cumhurbaşkanımıza dua etti. Yine aldığım bilgilere göre Alaeddin Yavaşça da Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar Cezaevinde ziyaret etmiş." şeklinde konuştu.



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