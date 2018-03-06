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Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Bakü'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden insanlar için taziye dileklerini iletti.

İHA | 06.03.2018 - 20:33..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangının can kaybına neden olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. İki liderin, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere de değindikleri kaydedildi.

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