Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Siyah-beyazlı kulüp, yayıncı kuruluş görüntüleri ve fotoğraflarla TFF'ye başvurarak, Fenerbahçeli oyuncular Mehmet Ekici ve Josef de Souza'nın PFDK'ya sevkini talep etti.

Çanakkale-Bursa yolunda ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan sürücü gerçek sandığı maket polis aracının gitmesi için 1,5 saat bekledi sonunda pes etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, BM Genel Sekterei Guterres'le yaptığı görüşmeden tutuklanan Yunan askerlerinin iadesi için yardım istedi.

1 Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama Mısır'ı ziyaret eden Suudi veliaht prensi Salman bin Muhammed, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti. Suudi prens Türkiye, Katar ve İran için şeytan üçgeni ifadesini kullandı.

2 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

3 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

4 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

5 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

6 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.