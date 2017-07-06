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Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusune net cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yapılacak referandumun benzerinin Türkiye'de yapılamayacağını söyledi.

06.07.2017 - 07:27
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Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusune net cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France24'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

BARZANİ PİŞMAN OLACAK

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı ile de ilgili konuşan Erdoğan, "Referandum kararı doğru değil. Pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ADIMI ATMAK SIKAR"

Cumhurbaşkanı, böyle bir referandumun Türkiye'de olabilme ihtimaline ilişkin soruya ise, “Türkiye'de nerede olacak? Türkiye'de böyle bir adımı atmak sıkar. Türkiye'de böyle bir adımı atacak olanlar şu ana kadar atardı. Şu an bedelini çok ağır ödüyorlar. Türkiye'nin böyle bir adımı atacak ne bir zemini var ne de bu tür yapılanma var. Orada bir eyalet var. Eyalet böyle adımı attı. Türkiye üniter bir yapıya sahiptir. Türkiye'nin bu üniter yapısını kimsenin zedelemeye ne gücü yeter ne imkanı vardır. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da asla bir sorun yoktur.

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusune net cevap

"HERKES HUZUR İÇİNDE..."

Herkes huzur içinde, bölgedeki tüm halk birbiriyle işini yapıyor. Kentsel dönüşümlerle birlikte yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye'nin bir güzelliği var. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye'de Kürtçülük yoktur. Türkiye'de Kürt vardır, Türk vardır, Laz vardır, Boşnak vardır, Zaza var ama hepsi iç içedir.

"BİZ BİRİZ, KARDEŞİZ"

Biz bir defa biriz beraberiz, kardeşiz. Bu farklılığı orada görebilirsiniz ama biz de göremezsiniz. Onun içinde attığımız bu adımlar sebebi ile Türkiye böyle bir şeye asla giremez, böyle bir şeye de fırsat vermeyiz” şeklinde cevap verdi.

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