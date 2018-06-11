Erdoğan'dan Batı'ya: Kruz'a sahip çıkın

Dünyanın birçok noktasında Müslümanlara karşı uygulanan zulümün arttığını ifade eden Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kruz'a sert tepki gösterdi. Kruz'un yaptığı ırkçılığa ve İslam düşmanlığına değinen Erdoğan, "Haçlı-hilal mücadelesinin başlamasına neden olacaksın" dedi.

"KUZEY AFRİKA'DAN GÜNEY ASYA'YA KADAR MÜSLÜMANLARA BASKI VAR"

Filistin'de masum çocukların katledildiğini söyleyen Erdoğan, "Kadınlar, erkekler, tekerlikli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri, Suriye'de hala cirit atıyor. Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

"DİKKAT ET HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ BAŞLATACAKSIN"

Kruz'un çalışmalarını gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avusturya'nın şu anda Müslümanlara, camilere, ibadethanelere yönelik tavrı, Avrupa'daki İslam düşmanlığının ve ırkçılığın sadece görünen yüzüdür. Burudan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum; bak daha çok gençsin, daha senin çok tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma; senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerine de seslenen ve Kruz'u uyarmaları gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Ey batı, başta Almanya bu adamınıza çeki düzen verin. Kendisine çeki düzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Çünkü bizim de kendimize göre argümanlarımız var, atacağımız adımlar var. Bu bakımdan orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse biz de onu yaparız. Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın, zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur."