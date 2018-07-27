taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.817
USD
4,8660
EURO
5,6674
ALTIN
191,07
PETR
74,3800

Erdoğan'dan Güney Afrika'da açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

AA | 27.07.2018 - 00:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan Güney Afrika'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir." diye konuştu.

Erdoğan'dan Güney Afrika'da açıklamalar

FETÖ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kardeşiniz olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün (FETÖ) söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır."

Erdoğan'dan Güney Afrika'da açıklamalar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan'daki yangında kundaklama şüphesi

Yunanistan'daki yangında kundaklama şüphesi

4
Şenol Güneş: Oyunun tamamen hakimiydik

Şenol Güneş: Oyunun tamamen hakimiydik

0
Vietnam'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Vietnam'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM