Erdoğan'dan Güney Afrika'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir." diye konuştu.

FETÖ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kardeşiniz olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün (FETÖ) söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır."