taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili sokak çağrısı yapan HDP'ye sert yüklendi ve ekledi: Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin operasyonla ilgili sokak çağrısına tepki gösterdi.

"BU ÇAĞRIYA UYANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak çağrısıyla ilgili, "Çıkmış KCK'nın HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum." dedi.

Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki VİDEO

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZERİZ"

Teröristlerin ve siyasi kanatlarının takip edildiğini dile getiren Erdoğan "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Bunu söylüyorum. Zira bu bir milli mücadeledir, bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz, bu böyle bilinsin." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

67
Türk komandoları sınırı geçti

Türk komandoları sınırı geçti

238
Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

98
Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

229
Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

Afrin'de YPG'ye darbe üstüne darbe

156
Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

36
Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM