Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin operasyonla ilgili sokak çağrısına tepki gösterdi.

"BU ÇAĞRIYA UYANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak çağrısıyla ilgili, "Çıkmış KCK'nın HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum." dedi.

Erdoğan'dan HDP'nin sokak çağrısına tepki VİDEO

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZERİZ"

Teröristlerin ve siyasi kanatlarının takip edildiğini dile getiren Erdoğan "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Bunu söylüyorum. Zira bu bir milli mücadeledir, bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz, bu böyle bilinsin." şeklinde konuştu.