Erdoğan'dan HSK'ya atama

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyeleri seçim süreci tamamlandı.

Meclis'in 7 üyeyi seçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendi kontenjanından 4 ismi belirledi.

Erdoğan, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi yeni HSYK üyeleri olarak atadı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak.

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