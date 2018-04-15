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Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz İlçe Kongresi'nden önce halka hitabında, evlerin müteahhitlere verilmemesini belirterek, İBB Başkanı'na Beykoz'un imarıyla ilgili talimat verdi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 17:13..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beykoz İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

BAY KEMAL'İN OYUNUNA GELMEYİN

Beykoz'un imarı ile konuya değinen Erdoğan, "Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhde karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir.

Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum, belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Kimsenin oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin. Burada Karadenizli ağırlıkta değil mi? Ben de Karadenizliyim. Ama ayrım yapamam." dedi.

Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı VİDEO

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