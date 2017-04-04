Erdoğan'dan Kerkük açıklaması: Bu yanlıştan dönün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı açıklamalarda Kerkük krizine değindi.

BÖLÜCÜLÜK YAPIYORLAR

Erdoğan, "Orada ikinci bayrağın asılmasını yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri bilsin ki; bölücülük yapıyorlar.

KERKÜK KÜRTLERİNDİR SAFSATASI

Bu yanlıştan dönsünler. Kerkük Kürtlerindir safsatasına Türkiye olarak biz uymuyoruz.

BAYRAĞI İNDİRİN BEDELİ AĞIR OLUR

Kerkük; Türkmeniyle Arabıyla hepsinindir. Türkiye'yle münasebetleri bozarsınız. Hemen o bayrakları indirin. Yoksa bedeli ağır olur. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan geri adım atmaktan mecbur kalacaksınız." şeklinde konuştu.

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