Erdoğan'dan Kerkük açıklaması: Bu yanlıştan dönün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı açıklamalarda Kerkük krizine değindi.
BÖLÜCÜLÜK YAPIYORLAR
Erdoğan, "Orada ikinci bayrağın asılmasını yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri bilsin ki; bölücülük yapıyorlar.
KERKÜK KÜRTLERİNDİR SAFSATASI
Bu yanlıştan dönsünler. Kerkük Kürtlerindir safsatasına Türkiye olarak biz uymuyoruz.
BAYRAĞI İNDİRİN BEDELİ AĞIR OLUR
Kerkük; Türkmeniyle Arabıyla hepsinindir. Türkiye'yle münasebetleri bozarsınız. Hemen o bayrakları indirin. Yoksa bedeli ağır olur. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan geri adım atmaktan mecbur kalacaksınız." şeklinde konuştu.
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