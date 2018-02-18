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Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani'ye taziye mektubu gönderdi.

AA | 18.02.2018 - 21:53..
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Taziye mektubunda, İran'ın güneyinde gerçekleşen uçak kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Ruhani'ye, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin, İran halkının acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye mektubu

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