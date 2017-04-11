Erdoğan'dan Ümmühani nineye telefon

Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.
ÜMMÜHANİ NİNE BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Sabah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
BAKAN ZİYARET ETTİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret etti. Dağcıoğlu ile sohbet eden Şahin, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.