taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.905
USD
3,7045
EURO
3,9327
ALTIN
151,44
PETR
55,6600

Erdoğan'dan Ümmühani nineye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te dükkandan bozma odada yaşam mücadelesi veren Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüştü.

11.04.2017 - 19:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

Erdoğan'dan Ümmühani nineye telefon

ÜMMÜHANİ NİNE BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sabah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Erdoğan'dan Ümmühani nineye telefon

BAKAN ZİYARET ETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret etti. Dağcıoğlu ile sohbet eden Şahin, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

621
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

53
ABD ve Rusya'dan karşılıklı rest

ABD ve Rusya'dan karşılıklı rest

57
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

410
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

103
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

51
İVEM'in referandum araştırması

İVEM'in referandum araştırması

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM