Erdoğan'dan YSK'ya tepki

TBMM'nin 98. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KARARI CUMARTESİ ALSALARDI...

Erdoğan, CHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. YSK, cumartesi kararı almış olsaydı, belki '15'ler olayı' olmazdı" dedi.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE VEKİL TRANSFERİ

YSK 24 Haziran seçime girecek partileri henüz açıklamamışken, CHP'den 15 milletvekili İYİ Partiye transfer olmuş ve böylelikle İYİ Parti Meclis'te grup kurarak seçimlere girmeyi elde etmişti.