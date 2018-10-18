Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Türkiye'nin duayen foto muhabiri Ara Güler, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir büyük değer daha yitip giderken, ondan feyz alan insanlar değerlerini savunmayı sürdürüyor.

Gazeteci Muhsin Kızılkaya, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Ara Güler'in son zamanlarında zor anlar yaşadığını, özellikle sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını çekti diye sosyal medyada üzerine gelindiğini belirterek şunları söyledi:

"DAVAR SÜRÜSÜ GİBİ"

"Son zamanlarında üzüntüsünün en büyük nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını çektiğinde, kelimenin anlamıyla tam bir davar sürüsü adamın üzerine yürüdüler."

"Onun gözünde hikaye şuydu; 'Ben bir foto muhabiriyim, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını çekmeyeceğim de senin gibi işe yaramaz birini mi çekeceğim' diyerek, o güzel üslubuyla tepkisini göstermişti."





"BAŞKALARININ GÖZÜYLE BAKMADI"

"Dolayısıyla Ara Güler, 'bizim gözümüzle bak' diyenlerin aksine, kendi gözünün istediği şekilde davranan bir sanatçıydı. Bize büyük bir miras bıraktı."

Erdoğan'ı fotoğraflayan Ara Güler'e davar gibi saldırdılar

Ara Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı fotoğrafladı