Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı

24 Haziran'daki seçimlere hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına tam hız devam ediyor.
AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SON İMZALAR
Dilekçe bugünden itibaren hafta sonu da dahil olmak üzere Çarşamba günü saat 18.00'e kadar AK Partili vekillerden grup başkanlığına imza atılması istendi.
CHP'DE ARAYIŞ SÜRÜYOR
Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisiyle ittifak mekiği dokurken muhalefet kesiminin hala cumhurbaşkanı adayı belli değil.
CHP kesiminde Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmazken, geçtiğimiz günlerde parti meclisi Kılıçdaroğlu'na aday seçmek için tam yetki verdi.