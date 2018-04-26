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Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve vekillerin imzasına açıldı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 18:26..
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24 Haziran'daki seçimlere hazırlanan siyasi partiler çalışmalarına tam hız devam ediyor.

AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçe imzaya açıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SON İMZALAR

Dilekçe bugünden itibaren hafta sonu da dahil olmak üzere Çarşamba günü saat 18.00'e kadar AK Partili vekillerden grup başkanlığına imza atılması istendi.

Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı

CHP'DE ARAYIŞ SÜRÜYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisiyle ittifak mekiği dokurken muhalefet kesiminin hala cumhurbaşkanı adayı belli değil.

CHP kesiminde Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmazken, geçtiğimiz günlerde parti meclisi Kılıçdaroğlu'na aday seçmek için tam yetki verdi.

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