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Erdoğan’ın dedesinin şehit olduğu bilgisi arşivlerde

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in şehit olduğunun, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı.

İHA | 11.01.2018 - 13:12..
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Erdoğan’ın dedesinin şehit olduğu bilgisi arşivlerde

Erdoğan’ın dedesinin şehit olduğu bilgisi arşivlerde

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan dün köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dedem Sarıkamış'ta şehit oldu" sözlerini hatırlatarak bir yazı kaleme aldı ve böyle bir olayın gerçek olmadığını iddia etti.

Mİlli Savunma Balkanlığı tarafından 1998'de yayınlanan 5 ciltlik arşivi incelediğini ifade eden Çölaşan, "Tayyip Erdoğan'ın dedesinin adı bu listelerde yok, böyle bir olasılık dahi yok." dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YAYINLADI

İddiaların ardından Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin kasıtlı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Erdoğan’ın dedesinin şehit olduğu bilgisi arşivlerde

DOĞRUDAN DÜŞMAN TESİRİYLE VEFAT EDENLER: ŞEHİT

Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemlerinin, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütüldüğü belirtilerek buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba gibi) vefat edenlerin şehit olarak kayıtlara yazıldığı, donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatların ise, şehit olarak nitelendirilmediği ifade edildi.

ERDOĞAN'IN DEDESİ DONARAK ŞEHİT OLDU

Haberlere konu olan "Şehitlerimiz" adlı eserde sadece Osmanlıca kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatların yayımlandığı kaydedilerek şöyle denildi:

"Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, ’1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na’ göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır."

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