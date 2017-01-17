Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açanlar tutuklandı

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Fernandao, Brezilya yerine A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

Fernandao'dan Fatih Terim'e: Beni al hocam

Kartepe'nin yüksek kesimlerinde aç kalmasınlar diye koyulan yemleri yemeye gelen geyikler görüntülendi.

Yem için gelen geyikler görüntülendi

50 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen tarihi eser ait olduğu topraklara geri dönüyor.

4 bin 500 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade ediliyor

Erdoğan'ın "İnlerine gireceğiz" açıklaması üzerine kendilerine 'hakaret edildiği' iddiasıyla dava açan 21 kişiden 16'sı tutuklandı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili milletvekillerine anayasa değişikliğindeki 1. tur oylamasının ardından bir araya geldi.

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Trabzonspor Caceres ve Rodallega'yı renklerine bağlıyor

Trabzonspor yönetiminin bonservisi elinde olan Caceres ve Akhisar'ın golcü futbolcusu Rodallega ile prensipte anlaştığı öğrenildi.