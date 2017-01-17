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Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açanlar tutuklandı

Erdoğan'ın "İnlerine gireceğiz" açıklaması üzerine kendilerine 'hakaret edildiği' iddiasıyla dava açan 21 kişiden 16'sı tutuklandı

17.01.2017 - 17:39
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Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açanlar tutuklandı

Erdoğan'ın 'İnlerine gireceğiz' sözüne dava açanlar tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişi hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

9'U DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha önce tutuklandığı belirlenirken, diğer 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ocak'ta şüpheliler H.K., A.K, E.K, M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç.'nin kaldığı adreslere eşzamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

7 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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