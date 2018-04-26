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Erdoğan'ın miting maratonu İzmir'den başlayacak

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilk mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak, 24 Haziran'a kadar 55 kente gidecek.

AA | 26.04.2018 - 13:20..
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AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor.

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Milletvekili aday adaylığı için ilginin büyük olduğu AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında görevliler yoğun mesai yapıyor.

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek.

Erdoğan'ın miting maratonu İzmir'den başlayacak

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi.

Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak.

55 İLDE MİTİNG

Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın miting maratonu İzmir'den başlayacak

EKONOMİK REFORMLAR

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak.

Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK Parti'li belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.

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