taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,7971
EURO
4,7138
ALTIN
163,03
PETR
65,2800

Erdoğan'ın onayladığı 4 kanun yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 4 kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA | 07.03.2018 - 05:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 4 kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın onayladığı 4 kanun yürürlüğe girdi

ONAYLANAN 4 KANUN

7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Özdemir, taburcu oldu. Gazi Özdemir'in annesi, "3 oğlum var. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım" dedi.
HvBS Afrin'de de kullanılıyor
HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, 2 haftada yapılan harekata hazırlık sürecini 1 saate indirmeyi başardı.
Antalya'da 13 kişi FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ünün tutuklandığı açıklandı.
Seçim ittifakı için 9 madde daha kabul edildi
MHP ile AK Parti'nin ortak kararıyla sunulan ve içinde partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

16
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

27
Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

9
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

31
Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

2
Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM