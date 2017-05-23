Erdoğan'ın Türk Dili Kurultayı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda Türkçe'nin önemine değindi.

"SPOR SALONLARINDA ARENA İSMİNİ KULLANMAK ŞIK DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Bunun üzerinden bazıları bindirecek, bindirsin. Biz doğruları konuşmaya mecburuz." dedi.

"KENDİ DİLİMİZİ GELİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR "

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dil çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye, Türk Dili konusunda da geçmişi ile barıştığı, geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğindedir. Ortaöğretime Osmanlıca'yı koymamız önemlidir. Türk Dili'nin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikle kendi dilimizi geliştirmemize ihtiyacımız var.

Erdoğan: Arena ismini kullanmak doğru değil VİDEO

BÜTÜN BU TABELALARI SÖKÜN

Ne güzel kıraathanemiz var, burada kitap oku, gazete oku, sohbetle beraber zenginleş. Bildiklerini karşıya sen ver, karşının bildiklerini de sen al. Bunlar yerini kafeteryalara, kulüplere terketti. 'Clup' bu benim değil ki, bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda.

Biz henüz bilgisayarlarda F klavye kullanımını dahi yaygınlaştırabilmiş değiliz. Sosyal medya mecralarında, dizilerde gençlerimizin kendi aralarında Türkçe'nin zenginliğine aykırı bir çoraklığın hüküm sürdüğünden muzdarip değil miyiz? Bu konudaki tedbirleri ona göre hep birlikte almalıyız. Ben bu duygularla 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın başarılı geçmesini diliyorum."