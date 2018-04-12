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Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Türkiye ekonomisine saldıranlara seslenen Cumhurbaşkanı, bu oyunların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

AA | 12.04.2018 - 07:12..
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Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Romanlar Buluşması'nda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, karanlık odakların büyüyen Türkiye ekonomisine karşı devreye soktuğu planlara karşı gözdağı verdi.

"EKONOMİMİZE SALDIRANLARA SESLENİYORUM"

"Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar" diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Bütün bu oyunları boşa çıkardık çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da, Suriye'de Irak'ta nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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