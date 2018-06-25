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Erdoğan'ın zaferi Berlin'de de kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Berlin'de yaşayan Türkler sevinç turları attı.

İHA | 25.06.2018 - 07:23..
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AK Parti ve MHP seçmenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk Başkan olduğu seçin ardından Almanya'nın başkentinde sokaklara döküldü.

GEDAECHTNİSKİRCHE KİLİSESİ ÖNÜNDE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Berlin’in önemli merkezlerinden Kurfürstendamm Caddesine gelen partililer Erdoğan’nın zaferini büyük bir coşkuyla kutladı.

Sandıkların büyük bir bölümünün açılması ve Erdoğan’ın seçimi kazandığının belirginleşmesiyle araba konvoyları oluşturarak Kudamm’a gelen AK Parti ve MHP’liler tarihi Gedaechtniskirche Kilisesi önünde arabalarından inerek attıkları çeşitli sloganlarla Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın zaferini birlikte kutladılar.

Caddeyi bir süre trafiğe kapatan partililer, polisin uyarılarıyla caddeyi tekrar açarak gerginliğin büyümesinin önüne geçtiler.

Erdoğan'ın zaferi Berlin'de de kutlandı VİDEO


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