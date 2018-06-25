Erdoğan'ın zaferi Berlin'de de kutlandı

Genel Merkez önünde bekleyen partililere hitap eden Tuncay Özkan, herkesin evine dönmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi sonuçlandı. Sandık sonuçlarında Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir yenilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Sarıyer'de küçük bir çocuğun yaralanmasından sonra İstanbul'dan Ankara'ya gecikmeli olarak ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha zaferle çıktığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde konuştu partisinin sonuçları için öz eleştiri de bulundu.