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Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hemen durdurulmasını isteyen Le Pen, Erdoğan'ın Fransa'da kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 08:36..
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Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

AB RESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan ikili görüşmenin ardından basın toplantısında Avrupa Birliği konusunda "Türkiye gibi bir ülke AB ülkeleri arasında yok. Sürekli olarak, 'ne olur bizi artık alıverin' diyecek halimiz yok." sözleriyle resti çekti.

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

SES IRKÇI PARTİDEN GELDİ

Erdoğan'ın bu sözleri Fransız siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Le Pen, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da VİDEO

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

TÜRKİYE'NİN AB'DE YERİ YOK

Macron'un Erdoğan'ı kabul etmesinin yanlış olduğunu savunan Le Pen, Türkiye'nin kesinlikle Avrupa Birliği içerisinde yer almamasını istediklerini söyledi.

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