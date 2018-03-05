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Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir otomobilin derece uçtuğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri olay yerine gitti. Araç dereden çıkartıldığında sürücü hayatını kaybetmişti.

İHA | 05.03.2018 - 03:44..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde virajı alamayıp dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sulara gömülen araç saatler süren çalışmanın ardından dereden çıkarılabildi.

Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti


ARAÇ VİNÇLE ÇIKARTILDI

56 yaşındaki Rıfat Karaman idaresindeki 67 EC 313 plakalı otomobili ile Ormanlı Beldesi istikametine seyir halinde iken Çiğdemli Köyü çıkışında virajı alamayarak dereye uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 sağlık görevlileri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri debisi yüksek olan suyun ortasında kalan otomobile ulaşmak için uzun süre çaba göstermesine rağmen bir türlü başarılı olamadı. İplerle otomobile ulaşılamayacağı anlaşılınca olay yerine vinç çağırıldı.

Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti


OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞMIŞ

Otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarılırken Rıfat Karaman’ın cansız bedeni otomobilin içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri aracın üst kaportasını kesip açarken sağlık görevlileri Karaman’ın öldüğünü belirledi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minübüste şoförlük yaptığı öğrenilen Karaman’ın cansız bedeni savcılığın olay yerine yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastranesi’ne kaldırıldı.

Ereğli'de dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti


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