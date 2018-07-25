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Ereğli'de hastane kanalizasyonunda 2 cenin bulundu

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda 15 haftalık cenin bulundu. Kanalizasyonda 16 gün önce de cenin bulunmuştu.

DHA | 25.07.2018 - 17:37..
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Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda sabah saatelerinde temizlik yapan belediye işçileri, cenini fark etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçiler, polisi arayarak durumu haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenin kanalizasyondan çıkarılarak el arabasına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra cenin Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ereğli'de hastane kanalizasyonunda 2 cenin bulundu

AYNI YERDE 16 GÜN SONRA İKİNCİ CENİN

Aynı kanalizasyonda 9 Temmuz'da da 15 haftalık cenin bulunmuştu. Polisin yaptığı çalışmanın ardından cenini D.A. (27) adlı kadının hastane tuvaletinde düşürdüğü ortaya çıkmıştı. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını daha sonra fark ettiğini ve korkusundan kimseye söyleyemediğini anlatmıştı. D.A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ereğli'de hastane kanalizasyonunda 2 cenin bulundu



Ereğli'de hastane kanalizasyonunda 2 cenin bulundu

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