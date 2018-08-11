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Eren Bülbül mezarının başında anıldı

Anma programında konuşan acılı anne Ayşe Bülbül, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum." dedi.

AA | 11.08.2018 - 16:08..
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Eren Bülbül mezarının başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin birinci yılında mezarı başında anıldı.

Eren Bülbül'ün annesinin yürek burkan ağıdı VİDEO

TÜM ŞEHİTLERE DUA

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başındaki anma programına Bülbül'ün annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünsal Kırmızıgül, Belediye Başkan Vekili Emine Osmanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Eren Bülbül mezarının başında anıldı

"ACISI TAZE, İÇİMDEN ÇIKMIYOR"

Gözyaşı döken Ayşe Bülbül, evlat acısının çok büyük bir acı olduğunu belirterek, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum. Nice yıllar geçse yine unutamam, çok büyük bir acı. Çok zor geçti. Hiç tarifi olmaz. Ne yediğim yemekten, ne durduğum hayattan hiçbir şey anlamıyorum, çok büyük acı." dedi.

Eren Bülbül mezarının başında anıldı VİDEO

Evladının anılmasından gurur duyduğunu dile getiren Bülbül, "Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül mezarının başında anıldı

"HALA KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Erdoğan Bülbül ise kardeşinin vefatı dolayısıyla kötü bir yıl geçirdiklerini anlatarak, "Hala kalbimizde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Eren olmadığı için çok üzgünüz ama vatan bizim vatanımız, binlerce Eren'ler bu vatana feda olsun." diye konuştu.

Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağının altını çizen Bülbül, "Büyük bir onur, onun için de (Eren) iyi ki varmış." dedi.

Bülbül, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Aynı terör saldırısında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düşmüştü.

Eren Bülbül mezarının başında anıldı

Eren Bülbül mezarının başında anıldı

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