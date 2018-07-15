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Eren Bülbül'ün annesi: Allah vuranlardan razı olsun

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı.

AA | 15.07.2018 - 16:28..
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eren bülbül

Ayşe Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın devletten ve milletten razı olmasını dileyerek, "Keşke bunların sonu gelse, ben ağladım başka analar ağlamasa. Ben Eren'imi kaybettim, başka analar Erenlerini kaybetmese. Bu, çok büyük bir acı, bu acı bitmez." ifadelerini kullandı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Evlat acısının büyüklüğüne işaret eden Bülbül, "Benim Eren'imin acısı bitmez, o kadar büyük bir acı olmaz. Eren'in acısı bana babasının acısını unutturdu. Ne yapayım, yaşamak zorundasın, bu hayatı yürütmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" diye konuştu.

Anne Bülbül, oğlunun şehadetinden sonra kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Eren Bülbül'ün annesi: Allah vuranlardan razı olsun

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