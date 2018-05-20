Eren Erdem ve Barış Yarkadaş aday gösterilmedi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği aday listesini açıkladı. 600 kişilik listede, Ali Şeker ile birlikte Eren Erdem ve Barış Yarkadaş da aday gösterilmedi.

Eren Erdem

TÜRKİYE'Yİ TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE GİBİ GÖSTEREN MİLLETVEKİLİYDİ, LİSTE DIŞI KALDI

Türkiye'yi DEAŞ'a silah satmakla suçlayan Eren Erdem ve Külliye'nin ODTÜ'ye devredilmesini isteyen Barış Yarkadaş, CHP'nin istenmeyen isimleri oldu.

Külliye'nin terör örgütüne militan gönderen ODTÜ'ye devredilmesini isteyen Yarkadaş'ın son faaliyeti ise mecliste kavga çıkarmak olmuştu.

(Barış Yarkadaş)