Eren Erdem'i yedirmeyiz diyen Kılıçdaroğlu sessiz

Hakkında birden fazla iddianame bulunan CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Karşı Gazetesi davasında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Erdem tutuklandı.
YEDİRMEYİZ DİYEN BAŞKANDAN SES YOK
Partisince bu seçimde aday gösterilmeyen Erdem için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdem daha önce gözaltına alındığında Erdem'i savunarak "Milletvekilimizi yerdirmeyiz" demişti.
Kılıçdaroğlu: Milletvekilimizi yedirmeyiz VİDEO