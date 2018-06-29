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Kendisine korna çalan kadını evire çevire dövdü

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7 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

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1 Doğudaki köy yolları asfaltla buluşuyor Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'daki köy yollarının yüzde 80'i asfalt ve parke taşı ile kaplanıp iyileştirilerek Avrupa standartlarına uygun hale getirildi.

2 Eren Erdem'i yedirmeyiz diyen Kılıçdaroğlu sessiz CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, gece gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Erdem için "Yedirmeyiz" diyen Kılıçdaroğlu, henüz bir açıklama yapmadı.

3 Eren Erdem tutuklandı Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

4 CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu 81 ilde bildiri okuyarak Süleyman Soylu'ya tepki göstermek için Canan Kaftancıoğlu liderliğinde toplanan CHP'liler bir türlü açıklama yapamadı. Canlı yayında bildiriyi bekleyen Ayşenur Arslan çıldırdı

5 Bakır değerinin yüksek olduğu besinler Önemli bir mineral olarak bakır, tepeden tırnağa bütün vücudumuzun sağlığını korumaya ve organların işlevlerini aksatmadan sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

6 Sinema tarihine damga vuran otomobiller Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi.