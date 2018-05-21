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Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan CHP'li Eren Erdem, Almanya'ya gitmek isterken engellendi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 12:27..
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Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan listenin dışında kaldığını öğrenince bavulunu toplamaya başladı.

ÇIKIŞA İZİN YOK

Sabah saatlerinde havaalanına giderek Almanya'ya gitmek isteyen Eren Erdem'in çıkışına izin verilmedi.

CHP'li Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konulan yurt dışına çıkış yasağı var.

FETÖ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan; Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianama mahkeme tarafından bugün kabul edildi.

Eren Erdem'in yurt dışına çıkmasına izin verilmedi

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