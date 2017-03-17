Eren TRT World'ün hedeflerini anlattı

TRT World'ün Medya Paneli partneri olduğu Davos Dünya İletişim Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Eren, AA muhabirine TRT World'ün hedefleri ve uluslararası medyadaki Türkiye aleyhtarı haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HEDEF İLK 3 KANALDAN BİRİ OLMAK

Eren, Türkiye'nin son 15 yılda dünyada birçok açıdan atağa geçmesine rağmen TRT World'ün geç kalmış bir proje olduğunu, bununla beraber 3-4 yıl içerisinde dünyanın uluslararası yayın yapan en önemli ilk 3 kanalından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

"MAZLUMLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUZ"

TRT World yayına başladıktan sonra yurt dışında birçok engelle karşılaştıklarını anlatan Eren, engellere rağmen yeryüzündeki mazlumların sesi olmak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World'ün lansmanında yaptığı konuşmada, "Ben TRT World'ün devlet bülteni olmasını istemiyorum. TRT World'ün mazlumların sesi olmasını istiyorum." dediğini anımsatan Eren, "Bu özelliklerinden bakıldığında TRT World dünyada alternatifi olmayan bir kanal ve inşallah daha da büyüyecek." dedi.

"DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. İnsanların fikri değişir değişmez bu ikinci bir mevzu. Bizim işe başlattığımız yeni arkadaşlar, ilerledikçe, kariyerlerini genişlettikçe ve yurt dışından aldığımız gazetecilerin yanında mesleklerini çok iyi bir şekilde öğrendikçe önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde TRT World'ün Avrupa, Asya ve Afrika'da birinci veya ikinci kanal olarak seyredileceğine inanıyorum."

"BATI MEDYASI HİKAYEYİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖREMEDİ"

Son dönemde batı medyasında tırmanışa geçen Türkiye aleyhtarı yayınların, Türkiye'nin son 15 yıldaki büyümesinden kaynaklandığını belirten Eren, şunları kaydetti: "Kökeni aslında bizde olan eşitlik ve adalet gibi kavramları batı kendi medyasında yıllardır varmış gibi gösterdi. Batı medyası aslında hiçbir zaman hikayeyi bir bütün olarak göremedi. Hikayenin kendine bakan taraflarını gördü. Ortadoğu'ya oryantalist baktı, Afrika'ya farklı baktı. Avrupa merkezli bir yayın yaptı her zaman ve dünyaya oradan baktı. Şimdi de, tüm medya organlarıyla Türkiye aleyhinde bir kampanya başlatmış vaziyetteler. Türkiye'yi hiç okumadan, ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan alenen yanlış haberler yapıyorlar. Kötü olan taraf bunu açıktan yapmaları ve buna karşılık buradaki resmi makamların da yeteri kadar tepki vermemesi."

"TEK ORTAK NOKTA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI"

Batı medyasındaki olumsuz haberlerin diğer bir nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takıntısından kaynaklandığına işaret eden Eren, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnşallah referandumu hayırlı bir şekilde atlatırız. Tek ortak birleştikleri nokta Türkiye düşmanlığı ve bu da Türkiye'nin büyümesiyle alakalı. Eski Türkiye'de bu tür haberler yapmıyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan obsesifliği var batı medyasının. Bu, Erdoğan'ın şahsından kaynaklanmıyor. Türkiye'yi büyütmesinden ve son 15 yılda yaptıklarından kaynaklanıyor."