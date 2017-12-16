Erhan Afyoncu’nun Kısa Osmanlı Tarihi kitabı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarihçi Erhan Afyoncu’nun “Kısa Osmanlı Tarihi” çalışması geçtiğimiz Kasın ayında Yeditepe Yayınları etiketiyle kitap raflarında yerini alarak okuyucularla buluştu.

ÜÇ KITAYA HÜKMEDEN İMPARATORLUK

Osmanlı tarihinin iyi bilen tarihçilerin başında gelen Afyoncu’yu televizyon programlarında sık sık görmek mümkün. Ünlü tarihçi bu değerli kitabında Osmanlı İmparatorluğu’nu 1302’den alıp 1922 yılına kadar olan süreci ele alıyor. Türklerin Anadolu’ya gelişiyle başlayan yeni siyasal ve sosyal yapılanma aynı zamanda yeni bir devletin de doğuşunu hazırlayan ana denklem olmuştur. Türkler Anadolu’nun kapılarını açarak burayı yurt edinmeye başladılar. Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamı olan Osmanlı İmparatorluğu tam 600 sene üç kıtaya hükmeden tek devlet olma özelliğini de hep korumuştur.

TÜRKLERİN ANADOLU'YA YERLEŞMESİ

Erhan Afyoncu Türk ve dünya tarihi için fevkalade önem arz eden Türklerin Anadolu topraklarına yerleşmesiyle başlayan yeni bir tarih yazıcılığının başlangıç noktası sayılan olaylar bütününü, kitabın ilk sayfalarında okurlarına hatırlatıyor. Afyoncu, İmparatorluğun uzun soluklu hikâyesini ele aldığı konu başlıklarıyla açıklığa kavuşturuyor. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların temelinde yatan kargaşalar ve isyanların bu devleti ne kadar uğraştırdığına tanık olacaksınız.

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi

TARİHİN DERİNLİKLERİNDE YATAN SORUNLAR

Celali İsyanlarının sebep olduğu can ve mal kayıpları dönemin trajik olayların ana bileşenini oluşturmuştur. Usta tarihçi, sadece Osmanlı’nın tarihini anlatmakla kalmıyor, sosyo-kültürel çerçevesinde toplumda infial yaratan sorunların kökenine iniyor. Günümüz dünyasının konjoktürel politikasını analiz etmenin ipuçları tarihin derinliklerinde yattığı konusunda hepimiz hemfikiriz.

1596-1610 yıllarında yaşanan Celali İsyanları

Kitapta birçok önemli konu mevcut. Sultan Abdülhamit devri, bir döneme damgasını vurmuş İttihat ve Terakki, Çanakkale Savaşı, Sevr Antlaşması, Kırım Harbi ve daha birçok güncel ve eski olayları farklı perspektiften okuyacaksınız. Tarihimizi doğru bilir öğrenirsek geleceğe de o doğrultuda ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

Ünlü tarihçi, yazar Erhan Afyoncu

Erhan Afyoncu’nun roman tadında yazdığı Osmanlı’nın Kısa Tarihi kitabı herkesin okumasında yarar görüyorum.

Yazar: Erhan Afyoncu

Yayınevi: Yeditepe Yayınları

Baskı yılı: 2017

Türü: Tarih

Dili: Türkçe

Syf: 288

Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:

İDEFİX

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]