Erhan Kolbaşı'nın yeni kitabı: Kozmik dokunuş

Dünyadışı uygarlıkların temsilcileri, Türkiye de dahil olmak üzere, gezegenimizin her köşesinden milyonlarca bireyle nasıl bir temas süreci yürütüyorlar?

Dünyanın farklı coğrafyalarından insanların yaşadıkları alıkonma deneyimlerinin ortak karakteristikleri neler?

Alıkonanlar, araçların içi, dünya-dışı varlıklar ve gemide yapılan işlemler hakkında hangi detayları veriyorlar?

Dünya-dışı varlıklar, alıkonanlara Dünya gezegeninin geleceğiyle ilgili ne tür mesajlar aktarıyorlar?

Türkiye’de yaşanan çok sayıda vaka bizlere hangi ipuçlarını sunuyor?

Alıkonanlara dünya-dışı ırklar arası yeni bir türün oluşumunda ebeveyn rolü yükleyen yaratım operasyonunun nihai hedefleri neler?





Yürütülmekte olan melez ırk projesiyle ilgili hangi bilgilere sahibiz?

Mevcut dünya ve evren görüşümüzün dayandığı zemini altımızdan çeken alıkonma ve temas olayları gerçeklik algımızı nasıl darmadağın ediyor?

Dünyadışı temaslar sonucunda yaşanan ani iyileşme vakalarının gerçek dinamikleri neler?

Alıkonan bireylerin dünyadışı varlıklarla çocukluk çağlarından başlayan etkileşimleri bize neyi anlatıyor?

İmplantların (çipler) olağanüstü teknolojisi hakkında neler biliyoruz?

Alıkonan bireyler temas süreci içinde nasıl bir ruhsal dönüşüm geçiriyorlar?

İnsan genetiği üzerinde yürütülmekte olan görkemli operasyon Homo sapiens türünün sonu ve yeni kozmik insanın doğuşu anlamına mı geliyor?​

Bütün bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz kitap rehber niteliğinde.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]