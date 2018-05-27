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Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

Antakya'da basılan, Roma imparatoru kuzenler Valentinian II ve Valens'in portrelerinin yer aldığı altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

AA | 27.05.2018 - 12:17..
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Ankara'da bulanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait zengin bir sikke koleksiyonuyla Anadolu'da çıkarılan birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

DÜNYANIN İLK MADEN PARALARI

Müzenin sanat tarihçisi Selma Ünal, müzenin en önemli koleksiyonlarını sikkelerin oluşturduğunu, dünyanın ilk basılı maden paraları olan 564 Lidya sikkesinin, ender rastlanan Akhamenid Pers paralarının, ünlü Atina baykuşlu gümüş tetradrahmi (sikke) serisinin ve Bizans dönemini temsil eden altın, gümüş ve bronz sikkelerin koleksiyonlarındaki ilginç eserler arasında yer aldığını söyledi.

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

SÜLALENİN DÖRT İMPARATORU

Selma Ünal, geç roma dönemi olarak adlandırılan MS 4. yüzyılda hüküm sürmüş Valentinianus sülalesinin dört imparatoru olan Valentinian I, Valens, Gratian, Valentinian II'ye ait olan ve Antakya darphanesinde basılan 21 altın sikkenin, Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunduğunu ifade etti.

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

İKİ YÜZÜ DE GÖRÜLEBİLEN SİKKE

Erimtan Müzesi'nin, sikkelerin sergilenmesinde bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Selma Ünal, sikkelerin, dik olarak kurulan çekmece tarzındaki cam panellerde sergilendiğini aktardı. Ünal, çekmece çekildiğinde ışıklarının yanması ile sikkenin her iki yüzünün de görülebildiğini anlattı.

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

SANATSAL EĞİTİM OLANAKLARI

Müze Müdürü Nazan Gezer, Ankara Kalesi bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinin arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra müzik, resim atölyesi ve sanatsal eğitim olanakları sunduğunu da söyledi.

Kurulduğu Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişinin müzeyi gezdiğini söyleyen Nazan Gezer, çoğunluğu Anadolu'da çıkarılan sikke koleksiyonuna sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk


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