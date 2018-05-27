Erimtan Arkeoloji Sanat Müzesi'nde tarihe yolculuk

Ankara'da bulanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait zengin bir sikke koleksiyonuyla Anadolu'da çıkarılan birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

DÜNYANIN İLK MADEN PARALARI

Müzenin sanat tarihçisi Selma Ünal, müzenin en önemli koleksiyonlarını sikkelerin oluşturduğunu, dünyanın ilk basılı maden paraları olan 564 Lidya sikkesinin, ender rastlanan Akhamenid Pers paralarının, ünlü Atina baykuşlu gümüş tetradrahmi (sikke) serisinin ve Bizans dönemini temsil eden altın, gümüş ve bronz sikkelerin koleksiyonlarındaki ilginç eserler arasında yer aldığını söyledi.

SÜLALENİN DÖRT İMPARATORU

Selma Ünal, geç roma dönemi olarak adlandırılan MS 4. yüzyılda hüküm sürmüş Valentinianus sülalesinin dört imparatoru olan Valentinian I, Valens, Gratian, Valentinian II'ye ait olan ve Antakya darphanesinde basılan 21 altın sikkenin, Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunduğunu ifade etti.

İKİ YÜZÜ DE GÖRÜLEBİLEN SİKKE

Erimtan Müzesi'nin, sikkelerin sergilenmesinde bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Selma Ünal, sikkelerin, dik olarak kurulan çekmece tarzındaki cam panellerde sergilendiğini aktardı. Ünal, çekmece çekildiğinde ışıklarının yanması ile sikkenin her iki yüzünün de görülebildiğini anlattı.

SANATSAL EĞİTİM OLANAKLARI

Müze Müdürü Nazan Gezer, Ankara Kalesi bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinin arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra müzik, resim atölyesi ve sanatsal eğitim olanakları sunduğunu da söyledi.

Kurulduğu Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişinin müzeyi gezdiğini söyleyen Nazan Gezer, çoğunluğu Anadolu'da çıkarılan sikke koleksiyonuna sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



