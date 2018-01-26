Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay

Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor

1 Vizyona giren filmler Sinemalarda bu hafta ikisi yerli altı yeni film vizyona girdi. Başrolünde Peter Dinklage,’ın olduğu ‘Hafıza’ ve yerli filmlerden yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı ‘Ölümlü Dünya’ öne çıkıyor.

2 Kemal Kılıçdaroğlu'na kukla hediyesi Kartal'da düzenlenen bir törene katılan Kılıçdaroğlu'na üzerinde 'adalet' yazan bir kukla hediye edildi.

3 İrem Derici'den 'eşek cenneti' gafı Şarkıcı İrem Derici, kendisi için "Eşek cennetine gittim, geldim" ifadelerini kullanması TBMM başkanı İsmail Kahraman'ın tepkisine yol açtı.

4 Beyoğlu’nun yeni performans mekanı Yapı Kredi Kültür Sanat Ocak ayından itibaren Beyoğlu’ndaki yenilenen binasında konser ve dinletilere ev sahipliği yapmaya başladı. Hezarfen Ensemble bu ay yapılan konser/dinletilerden üçüncüsü.

5 Burak Elmas: Ndiaye'ye teklifler var Galatasaray Yöneticisi Burak Elmas, Ndiaye'ye teklifler olduğunu ve kararı Fatih Terim'in vereceğini açıkladı.

6 Afrin'deki teröristlerden temizlenen köye yardım eli Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki YPG'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı tanımlarken "Zeytinler sivil halka, dalları da teröristlere gidiyor." demişti. Öyle de oluyor.