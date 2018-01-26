Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait Beykoz’da bulunan lüks et restoranında dün adeta kabus yaşandı.
ÖĞLEN ARABA GİRDİ, AKŞAM YANGIN ÇIKTI
Öğle saatlerinde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak restorana daldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza ucuz atlatılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak Petekkaya’ya ait restorana çarptığı görüldü.
Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay VİDEO
Aynı et restoranında gece ise yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.