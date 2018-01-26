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Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın Beykoz’da bulunan et restoranına önce bir kadın sürücünün kullandığı otomobil girdi. Aynı günün gecesinde ise dükkanda yangın çıktı.

İHA | 26.01.2018 - 14:08..
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait Beykoz’da bulunan lüks et restoranında dün adeta kabus yaşandı.

Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay

ÖĞLEN ARABA GİRDİ, AKŞAM YANGIN ÇIKTI

Öğle saatlerinde bir kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak restorana daldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza ucuz atlatılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak Petekkaya’ya ait restorana çarptığı görüldü.

Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay VİDEO

Aynı et restoranında gece ise yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.

Erkan Petekkaya'nın restoranında bir günde iki olay

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