taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9757
EURO
4,8946
ALTIN
171,14
PETR
67,7000

Erkek öğrenciye takılan toka olay oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'nun iddiaya göre şakalaşmak için toka taktığı öğrencisi Emre K.'nın velisi okula gelerek olaya tepki gösterdi.

DHA | 03.04.2018 - 07:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gökçeada Ortaokulu'nda cuma günü, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K., sabah okula geldi. Diğer öğrencilerle birlikte okulun önünde sıraya giren Emre K.'yi İngilizce öğretmeni Gülsüm U. yanına çağırdı.

Erkek öğrenciye takılan toka olay oldu

OKULA GELEN VELİDEN TOKA TEPKİSİ

Gülsüm U., iddiaya göre, tüm öğrencilerin gözü önünde Emre K.'nin saçını toplayıp, toka taktı. Bu sırada okula gelen Türkan K. (47), öğrencilerin gözü önünde oğlunun saçına toka takılmasına şahit oldu. Üzülüp ağlayan Türkan K., durumu eşi Osman K.'ye anlattı. Okula gelen Osman K., İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

"BÜTÜN OKULUN KARŞISINDA TOKA TAKILMIŞ VAZİYETTE DURUYORDU"

Oğluna diğer öğrenciler önünde böyle bir davranışta bulunulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkan K., "Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım." dedi.

Erkek öğrenciye takılan toka olay oldu

"ŞAKALAŞIYORDUK DEDİLER, BİZ HAYRETE DÜŞTÜK"

Osman K. ise "Ben sadece okula gidip, oğluma tokayı kimin taktığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız?' dedim. 'Evet ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip, şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabii ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım. Hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdı. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar." diye konuştu.

"BİZ HAKSIZSAK ZATEN HESABINI VERECEĞİZ"

Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise okul bahçesinde sendikaların öğretmen performans değerlendirme raporuna tepki açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, "Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Ama bu, bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı, velilerimizin sosyal medyada linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmazken, öğrenci Emre K.'nin ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

73
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

39
BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

107
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

77
Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

29
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM