Erken seçim kararı sonrası borsada son durum

Gün içinde 107.439,14 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin açıklamasının ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 112.099,01 puandan kapanış yaptı.

DÖVİZ KURLARI DÜŞTÜ, BORSA ALIMLARI GÜÇLENDİ

Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının planlandığına ilişkin açıklamasının ardından erken seçimin olup olmayacağı ve tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, açıklamanın ardından döviz kurlarının sert bir şekilde düştüğünü, borsada ise alımların güçlendiğini söyledi.

DOLAR DA DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle dolar/TL 4,0187'ye kadar gerilemesinin ardından 4,03 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise 5'in altına geriledi.

Belirsizliğin ortadan kalkması ile dün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketinin, yurt dışında da Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini dile getirdi.