Erken seçim kararını duyan HDP'liler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de bugün ‘erken seçim’ gündemiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erdoğan, kameraların karşısına geçti ve merakla beklenen o açıklamayı yaptı. Erdoğan, erken seçim için düşünülen tarihi 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

HDP'Lİ VEKİLLERİN MORALLER BOZULDU

Seçim kararı sonrası Meclis Genel Kurulu'nda bulunan milletvekilleri de kendi aralarında kararı değerlendirirken, HDP'li vekillerin düşünceli ve üzgün halleri yüzlerine yansıdı.